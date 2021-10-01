В ДНР объявили новый призыв на военную службу

В ДНР объявлен призыв на военную службу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Согласно документу с 1 октября по 31 декабря текущего года на военную службу призовут 500 граждан 1994-2013 годов рождения.

Срок службы составил шесть месяцев.

Главам городов и районов совместно с военным комиссариатом поручено провести соответствующие мероприятия по призыву, министерству здравоохранения - определить перечень медучреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования (лечения) призывников.

Контроль исполнения указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.

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