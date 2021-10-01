В Донецке установят барельеф, посвященный памяти погибших в ходе боевых действий за аэропорт добровольцев

Елена Павловна Степанова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в прифронтовом Киевском районе будет установлен бронзовый барельеф, посвященный памяти добровольцев, погибших в первом бою за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. В столицу ДНР скульптурную композицию уже доставили из Москвы и передали на временное хранение в Музей боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана. Об этом «КП» сообщила председатель Московского Оргкомитета родственников погибших добровольцев Новороссии Елена Степанова.

Барельеф создан на средства родственников погибших добровольцев. Специально для его создания и продвижения этого проекта собственно и был создан оргкомитет. Автор барельефа – известный российский скульптор Алексей Голубев-Бродский.

- Сюжет барельефа имеет документальную основу, он был создан по фотографии. На нем на фоне разрушенного военными действиями аэропорта изображена группа бойцов, уходящих по лестнице вверх. Справа – прострелянный «КАМАЗ», - рассказала Елена Павловна.

Барельеф будет установлен ко Дню народного единства, 4 ноября, возле здания Киевской администрации в Донецке. Ожидается, что в открытии примут участие родственники погибших в тот день бойцов.

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