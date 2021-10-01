МИД ДНР: Сирия нацелена на «сохранение и развитие отношений с Донбассом на всех уровнях

Представители Республики провели переговоры с одним из лидеров сирийской правящей партии. Фото: МИД ДНР

В министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики рассказали, о чем шла речь на переговорах делегации Республики с заместителем генерального секретаря сирийской правящей партии «Баас» Хилялем аль-Хилялем

- Господин аль-Хиляль подчеркнул важность налаживания отношений между Донецкой Народной Республикой и Сирийской Арабской Республикой, - сказали в МИД ДНР.

Отмечается, что Сирия нацелена на «сохранение и развитие отношений с Донбассом на всех уровнях».

- Заместитель генерального секретаря сирийской правящей партии «Баас» обратил внимание на то, что президент Сирии, генеральный секретарь партии «Баас» господин Башар Асад стремится укреплять дружбу с народами тех стран, которых постигла участь кровопролитной, развязанной западными государствами войны, - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

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