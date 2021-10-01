За сутки коронавирус в ДНР победили больше 1 тысяч пациентов

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 9447 пациентов
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 31 сентября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 682 жителей.
- По состоянию на 10.00 1 октября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 67 883 - сообщили в Минздраве ДНР.
Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 1005 жителей.
За все время 53 476 человек выздоровели от коронавируса.
Зарегистрировано 4157 летальных случаев.
Лечение продолжают 7344 пациента.
- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве
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