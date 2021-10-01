На границе ДНР и ЛНР «Чернухино - Дебальцево» начался зеркальный демонтаж таможни. Фото: ДАН

На пунктах пропуска «Чернухино» - «Дебальцево» между Донецкой и Луганской Народными Республиками начались работы по демонтажу таможенного поста. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

- Работа ведется силами сотрудников государственного таможенного комитета Республики, - говорится в сообщения. - На КПП срезаются ограничительные знаки, убираются ограждения. Демонтаж с луганской стороны начался примерно в одно время с ДНР.

Отмечается, что на посту «Дебальцево» в первую очередь был убран шлагбаум, ограничивающий передвижение граждан и транспорта, затем демонтированы ограничительные знаки и некоторые бетонные конструкции.

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