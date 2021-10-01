За отвагу: Денис Пушилин наградил спасателей, участвовавших в ликвидации пожара на нефтебазе в Донецке

Награду получили шесть спасателей. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации пожара на нефтебазе в Донецке. Медали получили шесть спасателей.

- Совсем недавно, 11 сентября, в результате того, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, произошло возгорание на нефтебазе. Только благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось потушить огонь и не допустить гибели людей, - сказал руководитель ДНР.

За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по обеспечению защиты населения и территории Донецкой Народной Республики от чрезвычайных ситуаций, шесть сотрудников МЧС ДНР были награждены медалями «За отвагу».

- В Республике регулярно проходят проверки готовности сил и средств, и спасатели каждый раз показывают высокие результаты, - отметил Денис Владимирович.

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