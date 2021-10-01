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Политика1 октября 2021 11:25

ВСУ обстреляли ДНР с применением гранатометов, 120-миллиметровых минометов и гаубиц

По территории Республики киевские силовики выпустили 44 боеприпаса
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстреливать Республику. Фото: Штаб ООС

ВСУ продолжают обстреливать Республику. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В зону обстрела попали районы сел Васильевка, Минеральное на донецком и села Ленинское - на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов обнаружены повреждения вентилятора и насосной станции на донецкой шахте им. Засядько. Жертв и пострадавших среди мирных граждан не зафиксировано.

- При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, - рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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