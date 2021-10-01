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Здоровье1 октября 2021 9:37

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 319 человек

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 1948 пациентов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В ЛНР выявили еще 319 человек, заболевших ковидом

В ЛНР выявили еще 319 человек, заболевших ковидом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 319 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 1 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 13 216, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 114 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 9882 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 33 летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 1386 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1948 пациентов.

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