1 октября в Донецке будет ясно, без осадков

Днем небо могут затянуть облака, но ненадолго
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Завтра в столице Донецкой Народной Республики ожидается ясная погода. Хотя днем небо могут ненадолго затянуть облака. Осадков не предвидится, говорят синоптики.
Утром температура воздуха за окном составит +3…+8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+14 градусов по Цельсию.
Ветер восточный, с порывами до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Напомним, в ближайшие дни на территории Донецкой Народной Республики установится неблагоприятная погода - с сильным ветром, минусовой температурой и заморозками. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
В связи с этим в Республике объявлено штормовое предупреждение.
- Штормовое предупреждение: ночью и утром 30 сентября и 1 октября в ДНР и Донецке ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, - сказали в ведомстве.
Жителей Республики также предупредили о сильном ветре - его порывы могут местами достигать 12-17 метров в секунду.
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