В Донецке стартовал фестиваль литературной фантастики

Фестиваль «Звезды над Донбассом – 2021» будет проходить в Донецке с 29 сентября по 3 октября. Фото: Звезды над Донбассом – 2021 / ВКонтакте

В Донецке с 29 сентября по 3 октября будет проходить фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом – 2021». На него приехали порядка 140 авторов из 11 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Русского центра во время брифинга.

— В фестивале примут участие писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Брянской, Воронежской, Тульской, Нижегородской, Астраханской, Калужской, Ярославской областей и Краснодарского края. Мероприятие посетят такие известные авторы, как Василий Головачев, Андрей Белянин, Олег Дивов, Алексей Гравицкий, Сергей Волков и другие, — отметили пресс-служба.

В программе фестиваля запланированы познавательные семинары, дискуссии, мастер-классы по литературному мастерству, встречи с известными писателями, показ фильма «Тайнозритель. О литературных процессах на Русском Севере», поэтические чтения, интеллектуальные игры и многое другое.

Международный фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом» проводится в Донецке уже в третий раз. В прошлом году он собрал в столице Республике свыше 100 писателей из Донбасса и России.

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