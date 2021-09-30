В Донбассе потребовали от Киева опровергнуть заявление главкома ВСУ про ответный огонь

Не менее 20 процентов всех обстрелов со стороны ВСУ осуществляются не по приказу командования, а производятся хаотично. Фото: штаб «ООС»

На прошедшем заседании Контактной группы представители республик Донбасса потребовали от Киева объяснений относительно заявления, сделанного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о возможности ведения ответного огня и применения ударных беспилотников украинскими военнослужащими без приказа командования. Четыре раза украинской стороне задавали вопрос: действительно ли был дан такой указ, но ответа не последовало. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Господин Резников (заместитель руководителя украинской делегации. - Авт.) сначала сослался на то, что этот вопрос не имеет отношения к безопасности и поэтому должен быть рассмотрен в «разном», - рассказал полпред.

Когда увиливать уже не представлялось возможным, Резников заявил, что заявление главнокомандующего - не более чем «заголовки в СМИ, чьи-то комментарии, домыслы или придумки».

По мнению Владислава Дейнего, командующий вооруженными силами вряд ли имеет право публично озвучивать свои «комментарии», которые идут вразрез с официальной позицией государства.

- После подобных высказываний Залужный, как минимум, должен подать в отставку или дезавуировать свои заявления, - считает руководитель внешнеполитического ведомства ЛНР.

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