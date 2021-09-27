Каждый пятый обстрел территории ЛНР устраивают пьяные украинские солдаты без приказа командования ВСУ

Часто украинские военные в пьяном угаре начинают стрелять на передовой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Проверка в подразделениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» выявила большое количество алкоголиков и наркоманов, несущих службу на передовой. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что офицеры украинской военной службы правопорядка провели тестирование личного состава на предмет психических отклонений. По результатам отметили плачевное состояние дел в 79-й бригаде и в ОТГ «Север» в целом. Нахождение на передовых позициях огромного количества людей алко- и наркозависимых с беспрепятственным доступом к оружию и боеприпасам становится причиной многочисленных происшествий с гибелью и увечьями самих украинских военнослужащих.

- Также в докладе отмечается, что не менее 20% всех фактов обстрелов со стороны ВСУ осуществляются не по приказу командования, а производятся хаотично военнослужащими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - подчеркнул Филипоненко.

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