Всемирно известная пианистка Валентина Лисица стала гражданкой ДНР

Валентина Лисица - музыкант с мировым именем. Фото: сайт Главы ДНР

Известная американская пианистка Валентина Лисица стала гражданкой Донецкой Народной Республики. Паспорт ей лично вручил при встрече в столице глава государства Денис Пушилин. Об этом сообщила его пресс-служба.

- Я рад снова приветствовать вас в Республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей, вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, - музыкой. Мы очень благодарны вам за это, - сказал руководитель страны, вручая пианистке документ.

В свою очередь, музыкант отметила, что для нее это большая гордость - стать гражданкой ДНР.

- Для меня это настолько волнительный день - стать частичкой народа Донбасса. Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене. И в беде, и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь, - подчеркнула она.

Напомним, всемирно известная пианистка Валентина Лисица включила Донецк в свое мировое турне. Посещение ДНР стоит у нее наряду с городами Англии, Франции и Южной Кореи. Сегодня пианистка выступит на сцене Донецкой государственной академической филармонии, а завтра, 1 октября, примет участие в программе симфонического оркестра «Русская классика и русский рок».

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