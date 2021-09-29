Всемирно известная пианистка Валентина Лисица включила Донецк в свое мировое турне

Концерт Валентины Лисицы в Донецке состоится 30 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Известная американская пианистка Валентина Лисица включила Донецк в свое мировое турне. Ее сольный концерт состоится уже 30 сентября. Об этом рассказала пианистка на пресс-конференции в столице ДНР.

— Для меня приятным является тот факт, что Донецк стал одним из этапов моих мировых гастролей. Свой сезон я начала две недели назад с выступления в Сеуле, затем выступала в Венеции, и теперь привезла эту обыгранную на мировых площадках программу в ДНР, — рассказала Лисица.

Дальше в планах у Валентины посетить Болгарию, Англию, Францию и устроить большой тур по городам Италии.

Валентина Лисица на этот раз выступит на сцене Донецкой государственной академической филармонии. Она исполнит сонату №2, вариации на тему Корелли русского композитора Сергея Рахманинова и скерцо (№ 1 – 4», а также полонез-фантазия №7 польского композитора Фридерика Шопена. На следующий день, 1 октября, пианистка поучаствует в программе симфонического оркестра «Русская классика и русский рок».

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