В Донецке сообщили о последствиях обстрелов шахты имени Засядько, там повреждены вентилятор и насосная станция

Это уже второй массированный обстрел шахты за последние три недели. Фото: mintek-dnr.ru

Сегодня утром под украинский обстрел вновь попала шахта имени Засядько в Донецке. На предприятии зафиксированы серьезные повреждения - пострадали здание вакуумной насосной, остекление, кровля. Об этом сообщили в Министерства угля и энергетики ДНР.

По информации ведомства, территория шахты попала под огонь дважды - в 08.20 и 08.50. Горняки насчитали минимум 7 прилетов. Сначала снарядом был перебит ввод на вентилятор главного проветривания. Шахтеры оперативно переключились на резервный источник питания. Позже была повреждена насосная станция предприятия: осколки мин выбили все стекла в здании, пробили крышу и повредили оборудование. Только по счастливой случайности никто из работников не пострадал.

- Работы в этом крыле шахты не велись, людей в горных выработках не было. Сейчас специалисты проводят разбор завалов и устраняют последствия киевской агрессии, - рассказали в ведомстве.

Напомним, это уже второй массированный обстрел шахты Засядько за последние три недели. В прошлый раз предприятие попало под огонь киевских силовиков 8 и 9 сентября.

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