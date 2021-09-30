Сильный ветер и заморозки: В ДНР объявили штормовое предупреждение

На поверхности почвы ожидаются заморозки до 3 градусов ниже нуля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни на территории Донецкой Народной Республики установится неблагоприятная погода - с сильным ветром, минусовой температурой и заморозками. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

В связи с этим в Республике объявлено штормовое предупреждение.

- Штормовое предупреждение: ночью и утром 30 сентября и 1 октября в ДНР и Донецке ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, - сказали в ведомстве.

Население Республики также предупредили о сильном ветре - его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Как следствие, в акватории Азовского моря поднимутся волны. Местами их высота будет составлять13-18 дм (1,3-1,8 метра. - Авт.).

Напомним, что первая половина недели порадовала жителей ДНР сухой погодой без существенных осадков. Температура воздуха днем достигала 15 градусов тепла.

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