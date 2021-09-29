Столице ДНР присвоили звание литературного города

Звание присвоил Интернациональный союз писателей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Интернациональный союз писателей присвоил Донецку звание литературного города международного значения. Об этом было объявлено на открытии фестиваля «Звезды над Донбассом – 2021».

— Полтора года назад мы учредили ряд званий для людей и для городов, собственно говоря, так же сделал Союз писателей России. У нас городам за это время ни одного звания так и не вручили. И вот впервые мы присваиваем звание «Литературного города международного значения» городу Донецку, — поделился председатель правления союза Александр Гриценко.

Такое решение было обусловлено высокими оценками экспертов международного уровня в области литературы, научных и художественных достижений столицы ДНР. Одним из таких достижений является проведение фестиваля «Звезды над Донбассом».

Напомним, литературный фестиваль будет проводиться с 29 сентября по 3 октября. В нем участвуют порядка 140 авторов из 11 регионов России.

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