ВСУ обстреляли донецкую шахту Засядько

Это уже второй массированный обстрел шахты Засядько за последние три недели. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Украинские военные вновь подвергли массированному обстрелу территорию шахты им. Засядько, горняки насчитали минимум семь прилетов. Серьезно повреждено здание вакуумной насосной, остекление, крыша. Только по счастливой случайности никто из работников не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

Украинские военные сегодня утром дважды открывали огонь по Яковлевской промышленной площадке шахты. Первый обстрел зафиксирован в 08.20, и в 08.50 повторный.

- Был перебит ввод на вентилятор главного проветривания. Сотрудники предприятия мгновенно среагировали, в течение десяти минут вентилятор главного проветривания был переключен на резервный ввод и запущен в работу. Также серьезные разрушения получила вакуумная насосная станция предприятия, выбиты все стекла, пробита крыша, повреждено оборудование, - сообщили в пресс-службе.

Работы в этом крыле шахтного поля не велись, людей в выработках не было. Сейчас специалисты шахты проводят разбор завалов и устраняют последствия обстрела.

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