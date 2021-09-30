В Донецке рассказали о безуспешных попытках урегулировать конфликт в Донбассе

Противник продолжает игнорировать запросы Республики на установление режима тишины. Фото: штаб «ООС»

Украинская сторона продолжает игнорировать запросы Донецкой Народной Республики на установление режима тишины путем задействования координационного механизма. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, этой ночью и утром киевские военные нанесли мощные удары по окрестностям Ясиноватой - селу Васильевка и поселку Минеральное. Противник применил тяжелую артиллерию и крупнокалиберные минометы.

- Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной, - сообщили в представительстве Республики.

А накануне прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. От Киева не последовало «никаких внятных ответов» по ключевым вопросам безопасности, подчеркнули в Министерстве иностранных дел ДНР.

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