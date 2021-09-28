Пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь – о Минских переговорах: Киев не дает экономгруппе достигать результатов

Пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь. Фото: телеграм-канал

Отсутствие конструктивной позиции со стороны представителей Украины не позволяет рабочей группе по вопросам экономики и восстановления Контактной группы достигать практических результатов. Об этом по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания подгруппы заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- При этом сохраняется общая видимость вполне рабочего процесса, явно направленная на замыливание глаз европейских гарантов Украины, - сказала Мария Ковшарь.

Она отметила, что традиционно в конструктивном ключе, однако без существенной положительной динамики обсуждались вопросы водоснабжения территорий ЛНР и ДНР, а также взаиморасчетов с Украиной за поставки воды.

- Другие вопросы (выплата пенсий, погашение долгов по зарплате уволенным с украинского предприятия железнодорожникам и задолженности компании Vodafone за потребленную электроэнергию), оставаясь в повестке, по-прежнему не получают развития из-за отсутствия у украинской стороны заинтересованности в их решении, - пояснила представитель делегации Республики.

Она добавила, что все так же украинская сторона отказывается обсуждать и критически важный вопрос компетенции подгруппы - восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Один день без стрельбы – это для нас радость»: Жительница окраины Донецка Нина Назаренко живет в девятиэтажке, где ни одна квартира не уцелела

С начала войны в доме по проспекту Колхозному пять жильцов ранило, одного – убило (подробности)