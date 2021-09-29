Погода в Донецке: 30 сентября небо все время будет ясным

30 сентября будет солнечная погода Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке в последний день сентября будет солнечной. Облаков на небе наблюдаться не будет. Осадков соответственно также не будет.

Температура воздуха 30 сентября будет колебаться от +4 до +12 градусов тепла. Самая низкая температура будет наблюдаться ранним утром. Только к обеду воздух прогреется выше 10 градусов тепла.

Ветер в этот день будет восточный. Скорость воздушных потоков в среднем составит 4 – 9 метров в секунду. Возможны порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 457 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями. Если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима наступит позднее. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.

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