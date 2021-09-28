29 сентября в Донецке будет облачно с прояснениями, + 15 градусов

На окраинах Донецка всегда чуть холоднее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 сентября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святой Евфимии Всехвальной. Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и «протяжливой». Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.

По прогнозам синоптиков, 30 сентября в Донецке и ДНР будет солнечно, чуть потеплеет.

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