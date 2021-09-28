В ДНР страховая компания выплатила водителям больше 21 миллиона рублей по ОСАГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая сумма выплат по полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в ДНР превысила 21 миллион рублей. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили в страховой компании «Хатхор».

- В компанию поступило 761 заявление об убытках (о страховом случае). Оплачено 548 заявлений на сумму 21 701 873 рубля, - говорится в сообщении.

Страховщик пятнадцать раз отказал в выплате по следующим причинам: ущерб был возмещен виновником по соглашению между ним и потерпевшим; поврежденного ТС сделан до осмотра страховщиком или независимым экспертом; потерпевший не предоставил документы, которые подтверждают право на получение страхового возмещения, например, пострадавший не являлся собственником поврежденного авто.

ОСАГО - вид страхования ответственности, позволяющий компенсировать вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

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