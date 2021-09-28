В Донбассе сержант ВСУ за деньги оформляет военнослужащим фиктивные прыжки с парашютом

Сержант ВСУ за деньги оформляет военнослужащим фиктивные прыжки с парашютом. Фото: штаб ООС

В Донбассе сержант одной из бригад ВСУ предложил военнослужащим за деньги внести в ведомости фиктивные сведения о прыжках с парашютом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в 79-й бригаде ВСУ на полигоне в районе Дмитровки продолжаются плановые учения по выполнению программы прыжков с парашютом за 2021 год.

- На выполнении этой программы, за которую полагаются дополнительные выплаты, решил подзаработать штаб-сержант Волошин, предлагающий за денежное вознаграждение закрыть ведомости с нужным для каждого военнослужащего количеством прыжков, - сообщил Иван Филипоненко.

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