В Донецке выберут «особую» красавицу

Конкурс "Особая красавица" проводится в Донецке ежегодно в конце сентября. Фото: Особая красавица / ВКонтакте

26 сентября в столице ДНР стартовал финал конкурса красоты «Особая красавица» среди девушек с инвалидностью. Его инициатором является известная донецкая организация инвалидов «Новая жизнь».

— Это не традиционный конкурс красоты, а конкурс личности и таланта. Не имеет значения рост, вес и возраст девушек, их объем бедер и груди. Победит тот, кто сможет раскрыть перед жюри свою индивидуальность, свои таланты, — отметил зампредседателя «Новой жизни» Павел Масленников.

За корону поборются 11 участниц из Донецка, Макеевки, Шахтерска, Дебальцево, Луганской Народной Республики и Нижегородской области Российской Федерации. Сам конкурс состоит из двух частей: визитная карточка конкурсанток и их творческие номера. К финалу девушки упорно готовились. На всем пути их сопровождали модельеры, хореографы, фотографы, визажисты и парикмахеры.

— Задача конкурса состоит в том, чтобы помочь девушкам с ограниченными физическими возможностями обрести веру в себя. Рассказать не только о красоте женщин, но и об их невероятной судьбе, и, конечно же, изменить отношение общества к людям с инвалидностью, — добавил Масленников.

Выбирать победительницу будут компетентные жюри конкурса. Но параллельно голосование проводилось онлайн. У пользователей соцсетей есть две главные фаворитки, которые могут побороться за главный титул.

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