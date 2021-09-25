В Донецке на шахте Засядько горноспасатели спасли потерявшегося электрослесаря

Обстоятельства аварии на шахте Засядько расследует специально созданная комиссия. Фото: МЧС ДНР

Горноспасатели Донецка нашли живым 39-летнего электрослесаря шахты Засядько. Горняк больше суток провел в задымленной выработке.

- Горноспасатели оперативного Государственного военизированного горноспасательного отряда Донецка оказали пострадавшему медицинскую помощь. Спасенный в состоянии средней тяжести доставлен в учреждение здравоохранения, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

Напомним, что вечером 23 сентября на шахте имени Засядько на глубине 1235 метров произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. Сотрудники военизированного горноспасательного отряда МЧС эвакуировали из задымленной горной выработки шестьдесят человек, судьба одного горняка оставалась неизвестной. Электрослесаря искали три отделения горноспасателей. Еще два отделения – продолжали тушить пожар.

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