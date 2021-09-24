В Донецке расследуют обстоятельства аварии на шахте имени Засядько Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Государственный комитет горного и технического надзора ДНР создал межведомственную комиссию для расследования аварии, произошедшей на шахте имени Засядько вечером 23 сентября.

- В состав комиссии под руководством заместителя председателя комитета Сергея Скрипки вошли также представители Министерства угля, Федерации профсоюзов, руководства шахты, фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также профильных отраслевых институтов, - сообщили в Гортехнадзоре.

Установлено, что на глубине 1235 метров произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. Сотрудники военизированного горноспасательного отряда МЧС эвакуировали из задымленной горной выработки шестьдесят человек, судьба одного горняка остается неизвестной. Три отделения горноспасателей вместе с шахтерами ищут 39-летнего электрослесаря. Еще два отделения – продолжают тушить пожар.

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