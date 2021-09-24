Пожар на шахте Засядько: Пропавшего горняка ищут три отделения горноспасателей

На шахте имени Засядько пропавшего горняка ищут три отделения горноспасателей. Фото: mintek-dnr.ru

Горноспасатели МЧС ДНР продолжили поиски пропавшего горняка на донецкой шахте имени Засядько, где накануне вечером произошел пожар. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики.

- В 11.45 три отделения горноспасателей выдвинулись на поиски пропавшего горняка, два отделения продолжают заниматься тушением возгорания. С ними спустились шахтеры, которые им помогают. Пока пропавшего горняка не нашли, - рассказали в Министерстве угля и энергетики.

Спасательные работы продолжены после снижения уровня задымления на аварийном участке.

Пожар на шахте Засядько произошел в восточном конвейерном штреке вечером 23 сентября. На момент ЧП под землей находился 61 рабочий, 26 из которых – на аварийном участке. К утру 60 горняков были эвакуированы на поверхность.

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