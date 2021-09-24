В Донбассе ВСУ пригнали танки к линии соприкосновения. Фото: штаб ООС

Украинские силовики пригнали пять танков к прифронтовому селу Окнино, что в подконтрольном Киеву Донбассе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 57-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Окнино отмечено нахождение пяти танков Т-72, - говорится в сообщении управления народной милиции.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля перемирия. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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