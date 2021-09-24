Украинские военные обстреляли Донецкий аэропорт

Окрестности бывшей воздушной гавани постоянно попадают под обстрелы ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские военные за сутки один раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказался населенный пункт Веселое, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

По району прифронтового села выпущено пять мин калибром 82 миллиметра. Информация о пострадавших и новых разрушениях пока не поступала.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники.

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