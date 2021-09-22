Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник из-за подавления связи со стороны ВСУ

Наблюдатели ОБСЕ пытались узнать обстановку в районах Катериновки и Золотого Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотник во время проведения разведки в районе села Катериновка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

— В результате подавления каналов управления беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ в зоне ответственности 24-й бригады в районе населенного пункта Катериновка беспилотный аппарат миссии был утерян, — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что боевики ВСУ пытались препятствовать работе беспилотника ОБСЕ в районе Золотого, также в зоне ответственности 24-й бригады. В оборонном ведомстве Республики считают, что таким образом противник не хочет допустить вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники.

Напомним, Минские соглашения были подписаны участниками «нормандской четверки» еще 12 февраля 2015 года в белорусской столице. Согласно документу стороны конфликта в Донбассе обязуются соблюдать перемирие, а также должны отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

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