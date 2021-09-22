Обстрелами украинской армии в Ясиноватой было повреждено здание интерната

Один из боеприпасов боевиков ВСУ попал на территорию школы-интерната. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Во вчерашнем обстреле ВСУ Ясиноватой были зафиксированы повреждения шести окон, фасада и газопровода местной котельной. Один из боеприпасов попал на территорию школы-интерната ГОУ «Ясиноватская СШИ №14».

По уточненной информации Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, жертв среди мирного населения удалось избежать. Помимо Ясиноватой за прошедшие сутки в зону обстрелов также попали: поселок Доломитное под Горловкой, села Ленинское и Петровское на юге Республики.

— Попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по факту нарушения режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, перемирие соблюдаем, — говорится в сообщении.

В общей сложности Представители ДНР в Совместном центре зафиксировали четыре нарушения «режима тишины» на линии соприкосновения. Противником применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Всего выпущено порядка 69 боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы ВСУ обстреляли Ясиноватую из минометов калибром 120 мм

Детей спасла только оперативная реакция преподавателей, которые успели спрятать всех в убежище (подробнее)