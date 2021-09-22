«Феникс» увеличивает месячную плату по двум тарифам

Изменения вступят в силу с 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканский оператор связи «Феникс» с 1 октября изменяет условия пользования тарифами «Народный» и «Народный интернет».

Со следующего месяца для использования тарифа «Народный» нужно будет платить ежемесячно не 50, а 100 рублей. При этом абонентам станут доступны 120 бесплатный минут разговора на городские номера ДНР.

В тарифе «Народный интернет» месячная плата вырастет с 95 до 120 рублей. Но также увеличится лимит бесплатных минут при звонках на номера операторов «Феникс» и «Лугаком» – с 50 до 50 минут в сутки.

Еще одно нововведение ждет бюджетные организации, пользующихся тарифом «Народный». С 1 января 2022 году для них станут доступны бесплатные 60 минут в месяц на городские номера ДНР. Абонентная плата составит 75 рублей в месяц.

Напомним, что «Феникс» - первый оператор мобильной связи на территории Донецкой Народной Республике. Он начал работать с июня 2015 года, когда украинские операторы Life и Kievstar приостановили свою деятельность в Донбассе.

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