Огнеборцы спасли из пожара 15 поросят на частном подворье в ЛНР

Поросята находили в сарае возле горящего сенника [архивное фото] Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарно-спасательные подразделения Антрацитовского района спасли из пожара 15 поросят. Инцидент произошел в поселке городского типа Малониколаевка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

Уточняется, что пожар начался во дворе одного из частных домов поселка. Огонь перекинулся на сенник. До прибытия огнеборцев хозяева подворья и соседи пытались потушить его самостоятельно.

— По прибытии первых подразделений весь сенник был охвачен огнем, внутри также горели сено, солома, мотоцикл и велосипед. Спасатели оперативно подключились к тушению, подав один пожарный ствол на защиту хозпостроек. Из рядом находящегося сарая были спасены 15 поросят, — рассказали в МЧС.

В результате огнем были уничтожены покрытие и перекрытие сенника на площади 30 квадратных метров, две тонны сена, мотоцикл и велосипед. Никто не пострадал, в том числе и поросята. Причина возникновения возгорания выясняется.

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