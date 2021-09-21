Часть школ в Луганске перевели на дистанционное обучение

В удаленном режиме школьников будут обучать в течение двух недель Фото: Мария ЛЕНЦ

С 20 сентября часть школ в Луганске перешли на дистанционную форму обучения. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями - ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на начальника управления образования Валентину Кияшко.

- Луганская средняя общеобразовательная школа № 22 имени Полякова, СОШ № 23 имени Зозули, специализированная школа № 54 имени Еременко, СОШ № 55 имени Рокоссовского и СОШ № 67 имени Тернового с 20 сентября перешли на дистанционный формат обучения из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ среди учащихся, - приводят в администрации слова начальника управления.

Уточняется, в таком режиме школы будут работать на протяжении двух недель. Это касается только тех учебных заведений Луганска, где был превышен допустимый порог заболеваемости.

- Все остальные общеобразовательные учреждения работают согласно графику, - сообщили в столичной администрации.

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