Медики выявили в ЛНР 11 703 случай заражения коронавирусом

В ЛНР по-прежнему действует масочный режим в общественных местах Фото: Алена МАРТЫНОВА

За 21 сентября на лечение от коронавирусной инфекцией поступил 271 житель Луганской Народной Республики. При этом 152 пациента выписались из медучреждений и скончались 24. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 22 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 11 703, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 8 849 человек. Лечение продолжают 1 676 пациентов. Медики зарегистрировали 1 178 случаев смерти среди тех, у кого был диагностирован COVID-19.

Напомним, что для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер. В том числе они коснулись изменения режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

Местным жителям рекомендуют придерживаться противоэпидемических мер. То есть носить маски в общественных местах, чаще пользоваться антисептиком и избегать мест массового скопления людей.

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