В Луганске открыли центр для сторонников «Единой России»

Свою приверженность программным целям ЕР выразили уже более 4 тысяч жителей Донбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганском государственном университете имени Владимира Даля открыли Центр для подачи заявлений по вступлению в ряды сторонников крупнейшей политической партии РФ «Единая Россия». Об этом сообщили в Луганском информцентре со ссылкой на ректора ЛГУ, заместителя председателя Общественной палаты ЛНР Виктора Рябичева.

- В Далевском университете открыли центр по приему заявлений от сторонников партии «Единая Россия». Граждане, в том числе молодежь, приносят сюда заявления, мы их принимаем, оформляем, и в дальнейшем они будут отправлены в Российскую Федерацию, - отметил Рябичев.

Ректор считает, что создание подобного центра было обусловлено большим запросом от жителей Республики.

- Прийти сюда может любой желающий, кто хочет вступить в сторонники партии «Единая Россия» и имеет российское гражданство, - напоминают в созданном Центре.

Уточняется, что он будет работать по будням с 09.00 до 18.00.

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