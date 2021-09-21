В ДНР восстановили электроснабжение обстрелянных поселков под Ясиноватой

Оперативно исправить ситуацию не удавалось из-за того, что противник не прекращал огонь. Фото: mintek-dnr.ru

Жителям поселков Красный Партизан, Верхнеторецкое и села Васильевка, что вблизи Ясиноватой, вернули свет в их дома. Электроснабжение в пострадавших от украинских обстрелов населенных пунктах Донецкой Народной Республики полностью восстановлено. Об этом заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

- Населенные пункты Красный Партизан, Верхнеторецкое и Васильевка подключены к электроэнергии, - сообщил в своем телеграм-канале мэр.

Напомним, что в результате обстрела со стороны украинских войск два населенных пункта под Ясиноватой остались без света. При этом энергетикам не удавалось оперативно исправить ситуацию из-за того, что противник не прекращал вести огонь.

А накануне киевские военные обстреляли в Ясиноватском районе поселок Васильевку. При этом один из снарядов угодил в жилой дом, где повредил остекление.

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