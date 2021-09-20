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Общество20 сентября 2021 19:08

Глава ДНР: Явка жителей Донбасса на российские выборы была беспрецедентной

Денис Пушилин назвал всеобщей победой участие в выборах в Госдуму
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин назвал всеобщей победой участие в выборах в Госдуму России. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин назвал всеобщей победой участие в выборах в Госдуму России. Фото: сайт Главы ДНР

Жители ДНР, проголосовав на выборах в Госдуму РФ, проявили высокую гражданскую ответственность. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- В России завершились выборы в Госдуму VIII созыва. Российские граждане ДНР смогли в полной мере реализовать свое конституционное право избирать представителей законодательной ветви власти РФ. И это право мы ценим как никто другой. Поздравляю вас с нашим общим знаковым достижением. Особо хочу отметить беспрецедентную явку и единодушие в своем выборе, продемонстрированную высокую гражданскую ответственность, - сказал Денис Пушилин.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в волеизъявлении.

- Это наша всеобщая победа, - подчеркнул Глава Республики.

Напомним, что жители Донбасса, получившие гражданство России, в формировании российского парламента участвовали впервые.

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