В ДНР ответили на заявление спикера украинской делегации в Контактной группе о наказании жителей Донбасса за выборы в Госдуму

Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Заявления спикера украинской делегации в Контактной группе Алексея Арестовича о наказании жителей Донбасса за участие в выборах в Госдуму свидетельствуют о его скудоумии. Такое мнение сегодня Донецкому агентству новостей высказал председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

Накануне Арестович заявил, что Украина будет «преследовать за пособничество врагу» жителей Донбасса, участвовавших в голосовании на выборах депутатов Госдумы. По его словам, участникам голосования якобы стоит задуматься о бегстве из Донбасса.

- Личности, которые находятся вокруг украинской власти, - это проходимцы и негодяи. Арестович - аферист, который якобы осуществляет информационную борьбу, а на самом деле страдает скудоумием. Ранее Украина обещала уничтожить всех причастных к Русской Весне, мы это помним, только они забыли, что давно проиграли Донбассу. Поэтому очередные высказывания Арестовича еще раз убеждают в том, что мы сделали правильный выбор, - отметил Владислав Бердичевский.

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