Жители Донбасса после голосования в Госдуму России: Чувствуем себя частью большого и крепкого государства!

Дончане и луганчане голосуют на 15 избирательных участках в Ростовской области Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотни тысяч жителей Республик Донбасса, получивших российское гражданство, участвуют в выборах в Государственную Думу РФ, которые проходят 17-19 сентября. Дончане и луганчане бесплатно выезжают на автобусах и поездах для голосования на 15 избирательных участках в Ростовской области. А также дистанционно голосуют в информационных центрах, которые развернуты в городах и поселках Республик. В ДНР- 258 инфоцентров и 144 – в ЛНР.

- Возвращаюсь с чувством выполненного долга. Немного устал, конечно, но это приятная усталость, когда знаешь, что все сделал правильно и день прошел не зря. Это дает веру в то, что все будет хорошо – для России, для Донбасса, для каждого из нас, – поделился впечатлениями дончанин Николай Иванович.

Пассажиры автобуса, который доставил жителей Донецкой Народной Республики в Ростовскую область, присоединились к мнению спутника.

- Довольна, что не пожалела времени и поехала в Россию, чтобы проголосовать. Если это то, что поможет нам приблизить мир и воссоединение с Россией, потраченное время и силы – самое малое, чем можно пожертвовать, – сказала Марина Ефимовна.

Дончане и луганчане голосуют на 15 избирательных участках в Ростовской области Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В другом автобусе возвращаются из Ростовской области жители Макеевки.

- Меня переполняют эмоции! Это так ответственно – определять будущее самой большой страны в мире, нашей Родины. Жители Донбасса, как никто другой, заслужили это право! – подчеркнула Виктория из Макеевки.

– Годы борьбы приучили нас к ответственности и активной жизненной позиции. Думаю, что голос Донбасса теперь будет хорошо слышен в Москве. Благодарю всех, кто сделал это возможным, лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за его политическую волю, а также организаторов от Республики за то, что все прошло просто замечательно, - поделился макеевчанин Егор.

Сотни автобусов ежедневно доставляют в Россию и жителей ЛНР.

- Это братская страна. Здесь живут наши родственники. Даже сейчас ощущаю себя как дома. Своим участием в голосовании мы показываем ответственность, с которой подходим к укреплению связей между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией, - сказала жительница Ровеньков Ирина Цибулевская.

Сотрудница Республиканского центра социального обслуживания населения Юлия Шашкина обрадовалась возможности реализовать свое конституционное право именно на территории России.

- Наши деды и прадеды защищали русскую землю. Наш долг – позаботиться о будущем великой страны. Чувствую себя частью большого и крепкого государства, - подчеркнула она.

Напомним, что голосование завершится сегодня, 19 сентября, в 20:00. По последним данным, в ЛНР гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 250 тысяч жителей Республики. А в ДНР – 315 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР о выборах депутатов Госдумы: Жители Донбасса совершают новый подвиг

Денис Пушилин рассказал, как в Республике идет голосование (подробнее)