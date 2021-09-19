Глава ДНР о выборах депутатов Госдумы: Жители Донбасса совершают новый подвиг

Денис Пушилин посетил инфоцентр в Енакиево, где жители ДНР голосуют дистанционно. Фото: АГ ДНР

В субботу, 18 сентября, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире «Соловьев Live» заявил, что жители Донбасса, выбирая депутатов Государственной Думы, совершают еще один подвиг. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя государства.

Денис Пушилин отметил, чтобы принять участие в голосовании, гражданам РФ, проживающим в Республике, нужно было сделать немало предварительных шагов. В частности, получить СНИЛС на сайте Госуслуг. В помощь населению по всей Республике были развернуты информационные центры, которые помогали тем, кому это необходимо, буквально на каждом шагу.

- Наши граждане – мои соотечественники, мои земляки – в этом плане действительно молодцы, и они абсолютно четко осознают, зачем им это нужно. Они с 2014 года знают, что самим нужно выбирать свое будущее. Сейчас они точно, отдавая свои голоса за ту или иную партию, голосуют за то, каким будет не только их будущее, но и будущее их детей и Донбасса, – подчеркнул Глава ДНР.

Он также отметил, что в дни голосования Украина продолжает обстрелы территории Республики.

- Украина всячески, что предсказуемо, должна была мешать. С 17-го числа прилетают снаряды по территории Республики – только за 17 сентября у нас трое раненых, двое из них в тяжелом состоянии. Есть разрушения инфраструктуры. Помимо этого еще масса звонков о минированиях – и больницы «минировали», и инфоцентры. И происходит это на постоянной основе. Организован специальный штаб – мы научились уже с этими сложностями справляться, – констатировал Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил, что, несмотря ни на какие сложности, граждане Российской Федерации, проживающие на территории ДНР, принимают активное участие в выборах депутатов Госдумы.

- Голосуем. Сам посетил несколько инфоцентров, где люди голосуют. Для людей это праздник. Вот объективно – это заслуженное отвоеванное право выбирать свое будущее самостоятельно, и делают они это точно абсолютно осознанно. Здесь можно говорить только о гордости, что у нас такая возможность есть, – резюмировал руководитель государства.

Напомним, что выборы в Государственную думу РФ проходят в течение трех дней с 17 по 19 сентября. В них принимают участие жители ДНР с российским гражданством. Свой выбор можно сделать в очном формате с выездом на территорию Ростовской области или дистанционно в инфоцентрах.

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