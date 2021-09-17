Жители Донбасса впервые голосуют на выборах депутатов Госдумы России (архив) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик с российскими паспортами присоединились к голосованию на выборах депутатов Госдумы России. Часть избирателей, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги, голосуют электронно. Многие жители выезжают для этого в Ростовскую область на избирательные участки в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Жители Донбасса в парламентских выборах России учувствуют впервые. По последним данным в Республиках больше 600 тысяч людей с российскими паспортами, которые могут воспользоваться своим конституционным правом.

Те, у кого возникли трудности с электронным голосованием - могут обратиться в Инфоцентры, которые открыты на территории Республики с 8.00 до 20.00 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в голосовании в дистанционном режиме. Об этом он написал сегодня в своем официальном Телеграм-канале.

- Сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Я проголосовал дистанционно. Процесс не отнял много времени. Все понятно, доступно и просто. Уверен, что у выбравших онлайн-голосование, все получится, - отметил руководитель Республики. - Признаюсь, что испытываю гордость за то, что мы вместе с соотечественниками определяем судьбу России. Это наша общая большая победа.

Лидер Республики добавил, что многие жители с российским гражданством сегодня отправились на голосование в Ростовскую область. Для удобства людей власти организовали больше 800 автобусов и 12 поездов. Для голосующих предусмотрен упрощенный порядок пересечения границы

Напомним, жителям Республик порекомендовали заранее спланировать свои поездки через пограничные пункты на границе с Россией с учетом повышенной загрузки пунктов пропуска во время выборов с 17 по 19 сентября.

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