Боевики из нацбатальона заняли дома в селах Беловодского района

На одну из баз в Третьяковке боевики пригнали вооружение и технику. Фото: штаб ООС

Боевики украинского националистического батальона «Азов» (запрещенной в РФ организации) прибыли в Донбасс и заняли дома в селах Третьяковка и Городище, что находятся в Беловодском районе, на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

— Личный состав размещен в захваченных домостроениях населенных пунктов Третьяковка и Городище. Подразделения формально находятся в резерве генерал-лейтенанта Александра Павлюка, осуществляют охрану важных объектов, а по факту имеют двойное подчинение и вероятную задачу спровоцировать обострение ситуации, — рассказал Мазейкин.

Также отмечается, что на одну из своих баз в Третьяковке боевики пригнали десять бронетранспортеров БТР-80, транспортные средства с боеприпасами и продовольствием.

О том, что Киев перебросил в Донбасс около 900 националистов стало известно еще в конце прошлой недели. Вместе с азовцами* тогда на фронт доставили запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные минометы и артиллерию.

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