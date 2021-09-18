Армия Украины выпустила по селу на юге ДНР 11 мин

Под огнем силовиков оказалось село Новоласпа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 18 сентября, боевики вооруженных формирований Украины открыли огонь по селу на юге ДНР – Новоласпа. Об этом говорится в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрел началась в 12:10. Силовики открыли огонь со стороны населенного пункта Старогнатовка, что находится на временно подконтрольной Киеву территории. Всего было выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры или пострадавших среди мирного населения не поступала. Представительство ДНР в Совместном центре все равно попыталось установить режим тишины путем задействования координационного механизма. Как и все прошлые запросы, этот вновь был проигнорирован украинской стороной.

Напомним, ранее вооруженная агрессия Украины стала причиной ранения трех человек в населенном пункте у Донецка. Кроме того, тогда повреждения получили семь домов. На участки двух из них зафиксированы прямые прилеты.

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