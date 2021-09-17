«Меня накрыло взрывной волной, а на отца обрушился потолок!» Украина обстреляла Донецк из 120-миллиметровых минометов

В преддверии голосования в Госдуму, украинская армия увеличила количество обстрелов по мирным жителям Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

17 сентября около семи часов утра киевские силовики нанесли удар по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя, а семь домов получили серьезные повреждения.

В домах повреждена кровля и остекление Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Обстрел окраин города велся украинскими военными из 120-миллиметровых минометов, два дома почти полностью уничтожены, снаряды разорвались прямо на крыше дома, когда люди только начали просыпаться и собирать детей в школу.

Местные жители очень боятся, особенно за своих детей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Слава Богу, что ребенок не вышел на улицу, хотя в это время как раз идет в школу, но пришлось отпроситься. Теперь понемногу наводим порядок. По утрам постоянно стреляют, очень сильно на протяжении часа, потом затихают. Из чего стреляют трудно понять, на «Грады» не похоже, но и не пулеметы явно, что-то тяжелое, — говорит местный житель Антон.

Местные жители очень боятся, особенно за своих детей и не понимают, почему удары приходятся прямиком по их домам. По словам пострадавшего, в состоянии шока, как только приходит осознание происходящего, становится очень страшно.

Этот дом получилось восстановить не так давно, но теперь придется начинать сначала Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дом семьи Антона был почти полностью уничтожен еще в 2015 году и только недавно его получилось восстановить, но теперь начинать придется с нуля.

Обстрел окраин города велся украинскими военными из 120-миллиметровых минометов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные открыли огонь по Донецку именно в первый день выборов в Госдуму России, в которых участвуют и жители Республик Донбасса – дистанционно или очно (выезжая в Ростовскую область). Под огнем сегодня оказался и дом одного из сотрудников «Инфоцентра» – это центр, в который можно обратиться за помощью в участии в электронном голосовании, если имеется подтвержденная запись на портале Госуслуги.

— Начался обстрел, с 6 утра, начали спускаться в подвал, маму успели спрятать, меня накрыло взрывной волной, на отца обрушился потолок, дом загорелся, достали шлангу, начали сами тушить пожар. У нашей семьи российские паспорта, мы россияне, сам я работаю в «Инфоцетре» на Октябрьском, но проголосовать сегодня, к сожалению, не смог, мне украинская армия «подарок» сделала ко дню выборов, но у меня еще два дня впереди, — говорит пострадавший местный житель Игорь.

Удары киевских силовиков приходятся прямиком по домам мирных жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В преддверии проведения голосования в Госдуму, украинская армия в разы увеличила количество обстрелов по мирным жителям Донбасса, в результате чего выросло количество раненых и пострадала значительная часть инфраструктуры и жилых домов.

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