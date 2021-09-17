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Политика17 сентября 2021 19:14

«Меня накрыло взрывной волной, а на отца обрушился потолок!» Украина обстреляла Донецк из 120-миллиметровых минометов

В первый день выборов в Госдуму России киевские боевики активизировали обстрелы Республик
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В преддверии голосования в Госдуму, украинская армия увеличила количество обстрелов по мирным жителям Донбасса

В преддверии голосования в Госдуму, украинская армия увеличила количество обстрелов по мирным жителям Донбасса

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

17 сентября около семи часов утра киевские силовики нанесли удар по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя, а семь домов получили серьезные повреждения.

В домах повреждена кровля и остекление

В домах повреждена кровля и остекление

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Обстрел окраин города велся украинскими военными из 120-миллиметровых минометов, два дома почти полностью уничтожены, снаряды разорвались прямо на крыше дома, когда люди только начали просыпаться и собирать детей в школу.

Местные жители очень боятся, особенно за своих детей

Местные жители очень боятся, особенно за своих детей

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Слава Богу, что ребенок не вышел на улицу, хотя в это время как раз идет в школу, но пришлось отпроситься. Теперь понемногу наводим порядок. По утрам постоянно стреляют, очень сильно на протяжении часа, потом затихают. Из чего стреляют трудно понять, на «Грады» не похоже, но и не пулеметы явно, что-то тяжелое, — говорит местный житель Антон.

Местные жители очень боятся, особенно за своих детей и не понимают, почему удары приходятся прямиком по их домам. По словам пострадавшего, в состоянии шока, как только приходит осознание происходящего, становится очень страшно.

Этот дом получилось восстановить не так давно, но теперь придется начинать сначала

Этот дом получилось восстановить не так давно, но теперь придется начинать сначала

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дом семьи Антона был почти полностью уничтожен еще в 2015 году и только недавно его получилось восстановить, но теперь начинать придется с нуля.

Обстрел окраин города велся украинскими военными из 120-миллиметровых минометов

Обстрел окраин города велся украинскими военными из 120-миллиметровых минометов

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные открыли огонь по Донецку именно в первый день выборов в Госдуму России, в которых участвуют и жители Республик Донбасса – дистанционно или очно (выезжая в Ростовскую область). Под огнем сегодня оказался и дом одного из сотрудников «Инфоцентра» – это центр, в который можно обратиться за помощью в участии в электронном голосовании, если имеется подтвержденная запись на портале Госуслуги.

— Начался обстрел, с 6 утра, начали спускаться в подвал, маму успели спрятать, меня накрыло взрывной волной, на отца обрушился потолок, дом загорелся, достали шлангу, начали сами тушить пожар. У нашей семьи российские паспорта, мы россияне, сам я работаю в «Инфоцетре» на Октябрьском, но проголосовать сегодня, к сожалению, не смог, мне украинская армия «подарок» сделала ко дню выборов, но у меня еще два дня впереди, — говорит пострадавший местный житель Игорь.

Удары киевских силовиков приходятся прямиком по домам мирных жителей

Удары киевских силовиков приходятся прямиком по домам мирных жителей

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В преддверии проведения голосования в Госдуму, украинская армия в разы увеличила количество обстрелов по мирным жителям Донбасса, в результате чего выросло количество раненых и пострадала значительная часть инфраструктуры и жилых домов.

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