Вопрос дня: Может ли участие в выборах депутатов Госдумы России повлиять на жизнь в Донбассе?

Может ли участие в выборах депутатов Госдумы России повлиять на жизнь в Донбассе? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анастасия Селиванова, депутат Народного Совета ДНР:

- Я считаю, что будущее Республики неразрывно связано с будущим России. Поэтому, голосуя на выборах в Госдуму за партии и депутатов, мы определяем, какие законы будут приняты в РФ, какие программы будут утверждены для поддержки не только жителей РФ, но и всех ее граждан, то есть, в том числе, и нас. Поэтому, этот выбор должен сделать каждый из нас.

Эмиль Фисталь, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, профессор, Герой труда ДНР:

- Если проголосуем, то приблизим исполнение свой мечты. Отдать свой голос нужно обязательно. Особенно при нынешней ситуации в мире, когда антироссийские настроения определяют политику США и большей части европейских стран.

Андрей Лысенко, волонтер Донецка:

- Я думаю, что для жителей Донбасса изменения будут. Именно потому, что в этих выборах уже участвуем мы, как граждане РФ, ведь более 300 тысяч дончан уже получили российские паспорта. А избиратель имеет право знать, как будут соблюдаться его права. Я вот только сегодня вернулся из Старомихайловки. Там семь дней уже нет электричества! ВСУ перебили линию на «нейтралке» и не дают гарантий тишины. Мы видим, что Минские соглашения не работают. А ведь среди жителей Старомихайловки немало российских граждан. Я надеюсь, что Россия заставит соблюдать их права.

Елена Лебедева, мама в декрете, дончанка:

Изменения мы уже замечаем. Россия делает многое для жителей Донбасса, поддерживает нас во всех направлениях. Мы с мужем без проблем оформили гражданство своей дочке, теперь вся семья – граждане РФ. У нас появилось больше возможностей, а выборы и участие в них позволят определить курс страны на ближайшее время.

Виктор Михалев, кузнец, заслуженный мастер народного творчества ДНР:

Очень символично, что тысячи жителей Донбасса, получивших российское гражданство, учувствуют в выборах. Наш голос слышат, а главное – ценят. Очень надеюсь, что после этих выборов в нашей жизни произойдут изменения к лучшему. Наша главная мечта – это мир на нашей земле.

Олег Корольчук, житель прифронтового поселка «Трудовские», бригадир строительной бригады «Красного Креста»:

- Участие в выборах в Государственную Думу – это для здравомыслящих людей на первом месте. Если наша страна продолжит идти выбранным курсом и будет развиваться еще активнее, то и жителям прифронтовых поселков от этого будет польза.

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