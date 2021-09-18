Число заболевших COVID-19 в ЛНР перевалило за 11 тысяч

На амбулаторном и стационарном лечении в ЛНР находится 1 541 пациент Фото: Олег ЗОЛОТО

В Луганской Народной Республике зафиксировали прирост числа больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступил 131 пациент. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 18 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 11 173, — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 75 человек. Кроме того, 13 пациентов с COVID-19 скончались из-за тяжелого течения болезни.

Таким образом, за все время пандемии в Республике коронавирусом уже переболели 8 524 человека. На амбулаторном и стационарном лечении находится 1 541 пациент. Зарегистрировано 1 108 летальных случаев.

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