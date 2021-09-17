В ДНР ввели уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков в интернете

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Народного Совета ДНР 17 сентября поддержали проект закона о внесении изменений в статью о склонении к потреблению наркотических средств и их аналогов. Согласно законопроекту, ответственность за указанные деяния в интернете будет ужесточена.

— Уголовное наказание за указанные деяния (прим. ред.: которые повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших) предусматривается в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности, — разъяснила Елена Шишкина, председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, — Или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Закон был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его публикации на официальном сайте органа власти.

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