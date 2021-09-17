Подросток в Луганске получил ранения от взрыва, предположительно, запала гранаты

Врачи скорой доставили ребенка сначала в реанимационное отделение детской больницы. Фото: пресс-служба МЧС ЛНР

В Республиканскую клиническую больницу доставили подростка с осколочными ранениями обеих кистей рук. Оказалось, что накануне ребенок игрался со взрывным устройством, которым предположительно был запал гранаты. В результате чего произошел взрыв. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

— По словам родственников, школьник где-то на улице нашел взрыватель и принес его домой. Рано утром перед школой он находился в своей комнате. Бабушка готовила на кухне. Через время она услышала два хлопка, после чего подросток выбежал из комнаты с окровавленными руками, — отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Прибывшие медики оказали подростку всю необходимую помощь, а после доставили в детскую больницу в реанимационное отделение. Предварительный диагноз – ожог рук.

Сегодня, 17 сентября, парня перевели в клиническую больницу. По уточненному диагнозу у него «минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения обеих кистей рук».

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